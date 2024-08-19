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21:33, 19 августа 2024Экономика

Власти собрались повысить стоимость жилья

Минстрой собрался повысить рыночную стоимость «квадрата» жилья на два процента

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Минстрой предложил поднять среднюю рыночную стоимость квадратного метра общей площади жилья на четвертый квартал 2024 года в 76 российских регионах на два процента. О том, что власти собрались повысить цены на него, написано в проекте соответствующего приказа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных актов.

Самые высокие значения власти предлагают для Чукотского автономного округа (233,8 тысячи рублей, показатель остался неизменным по сравнению с третьим кварталом 2024 года), Ямало-Ненецкого автономного округа (179,4 тысячи рублей), Москвы (почти 178 тысяч рублей, плюс 3,63 процента). В свою очередь, наименьшие показатели определили для Ингушетии (56,5 тысячи рублей), Кабардино-Балкарии (61,9 тысячи рублей), Калмыкии (73,2 тысячи рублей).

Нормативы стоимости квадратного метра необходимы для расчета социальных выплат по госпрограммам и закупкам жилья для переселения из аварийного фонда. В прошлый раз Минстрой увеличил показатель на 12 процентов, до 109 тысяч рублей.

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      Полина Кислицына
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