Вышедшего к российской деревне белого медведя сняли на видео

На Ямале белый медведь вышел к деревне Тамбей и попал на видео

В Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) белый медведь вышел к людям, его сняли на видео. Кадры из деревни Тамбей публикуют в местной группе «Подслушано в Сеяхе» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как белый медведь разгуливает по окраине населенного пункта. Он, вероятно, вышел к людям в поисках еды.

Как рассказал «Ямал 1» местный житель, медведь, пришедший в населенный пункт, не дает спокойно спать и ходит возле его дома. Неизвестно, удалось ли прогнать хищника из деревни.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе вахтовики застали в жилом вагончике голодного медведя и сняли его на видео. Агрессии к оператору дикий зверь не проявил.