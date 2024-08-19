Установку Windows 11 на старые ПК усложнили

Tom's Hardware: Microsoft усложнила процесс установки Windows 11

Корпорация Microsoft усложнила процесс установки Windows 11 на компьютеры со старыми процессорами. На это обратило внимание издание Tom's Hardware.

По словам журналистов медиа, около года назад энтузиасты нашли способ установки Windows 11 на ПК с неподдерживаемыми процессорами. Блогер под ником Bob Pony заметил, что в новой бета-версии ОС эту лазейку ликвидировали. Теперь для установки актуальной Windows 11 необходимо наличие криптографического модуля TPM 2.0, который не имеют многие компьютеры.

Bob Pony заявил, что Microsoft отключила возможность обхода ограничений в Windows 11 Insider Build 27686. Ранее владельцы компьютеров на базе старых процессоров могли игнорировать правила Microsoft с помощью ввода определенной команды в командную строку.

Журналисты Tom's Hardware заметили, что требования Microsoft не позволяли установить Windows 11 на многие относительно новые компьютеры. Также в ряде случаев девайс мог иметь модуль TPM 2.0, однако не подходить по параметрам из-за процессора, который в компании могли считать устаревшим.

По словам специалистов, новые правила заставят пользователей остаться на Windows 10 или перейти на определенные версии Windows 11, для установки которых не требуется криптографический модуль — например, Windows 11 LTSC Enterprise edition.

Ранее стало известно, что Microsoft сняла появившееся почти 30 лет назад ограничение на форматирование дисков в Windows. В новых версиях ОС пользователи смогут форматировать диски FAT32 с лимитом 2 терабайта.