Жена Канье Уэста оголила грудь за рулем машины

Дизайнер Бьянка Цензори в откровенном наряде пришла на ужин с матерью и детьми мужа, рэпера Канье Уэста. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте ее сестры Анджелины (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Жена Канье Уэста оголила грудь, надев рваный спортивный топ в сочетании со светлыми легинсами. Знаменитость запечатлели за рулем машины с укладкой с эффектом мокрых волос и нюдовым макияжем. Цензори также надела крупное серебряное кольцо.

Ранее сестра Бьянки Цензори Анджелина поделилась совместными снимками с родственницей в откровенных нарядах. Тогда на опубликованном фото дизайнер позировала в шелковом пеньюаре. Ее сестра, в свою очередь, предстала в облегающей укороченной футболке и трусах.