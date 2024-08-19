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12:23, 19 августа 2024Ценности

Жена Канье Уэста оголила грудь за рулем машины

Фото: @angelinacensori

Дизайнер Бьянка Цензори в откровенном наряде пришла на ужин с матерью и детьми мужа, рэпера Канье Уэста. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте ее сестры Анджелины (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Жена Канье Уэста оголила грудь, надев рваный спортивный топ в сочетании со светлыми легинсами. Знаменитость запечатлели за рулем машины с укладкой с эффектом мокрых волос и нюдовым макияжем. Цензори также надела крупное серебряное кольцо.

Ранее сестра Бьянки Цензори Анджелина поделилась совместными снимками с родственницей в откровенных нарядах. Тогда на опубликованном фото дизайнер позировала в шелковом пеньюаре. Ее сестра, в свою очередь, предстала в облегающей укороченной футболке и трусах.

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      Карина Черных
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