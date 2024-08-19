Жители российского города прицепили ванну к самокату и устроили заезд

Заезд красноярских самокатчиков на ванне и диване попал на видео

Несколько жителей Красноярска прицепили ванну и диван к электросамокатам и устроили заезд. Внимание на ситуацию в российском городе, попавшую на видео, обратили в Telegram-канале управления МВД по Красноярскому краю.

На записи, сделанной одним из участников заезда, видно, как двое молодых людей едут, сидя в ванне, которую привязали веревкой к электросамокату. Водитель самоката в это время постоянно оборачивается и через некоторое время тормозит транспортное средство. Кроме ванны, красноярцы катались на диване, который поставили на два электросамоката. При этом молодые люди ездили не только по пешеходным дорожкам, но и по проезжей части.

В пресс-службе ведомства рассказали, что в краевой Госавтоинспекции по факту опасных развлечений проводят проверку. Устроивших заезд ищут, их ждет административное наказание.

Ранее в августе петербуржец выбросил из окна загоревшийся электросамокат и попал на видео.