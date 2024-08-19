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18:34, 19 августа 2024Интернет и СМИ

Звездой «Аншлага» заинтересовались приставы

Юмориста Юрия Гальцева разыскивают приставы из-за неуплаты налогов

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Участником юмористического проекта «Аншлаг» Юрием Гальцевым заинтересовались приставы из-за неуплаты налогов. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По данным издания, в 2022 году компания Гальцева заключила договор с компанией «Сатурн ВМ» об аренде помещения, платеж по которой составлял 126 тысяч рублей в месяц. Однако компания звезды не платила по договору в течение девяти месяцев. Сумма долга фирмы перед арендодателем составила 1 миллион 260 тысяч рублей.

Отмечается, что «Сатурн ВМ» подала в суд на компанию юмориста и выиграла дело. В сообщении также говорится, что фирму Гальцева ликвидировали, при этом сохранив на ней долг.

Кроме того, сообщает издание, у самого Гальцева также есть налоговая задолженность в 77,5 тысячи рублей и штраф в размере 5 тысяч за неуплату налогов.

В июне стало известно, что у Гальцева обнаружили долг перед налоговой в 853 тысячи рублей. Задолженность числилась за юмористом с 4 мая.

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