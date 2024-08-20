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04:01, 20 августа 2024Интернет и СМИ

Автор документальных фильмов о порно раскрыл популярные мифы о секс-индустрии

Mike Stabile

Mike Stabile. Кадр: Holly Randall Unfiltered / YouTube

Американский журналист, автор документальных фильмов о порно Майк Стабил раскрыл популярные мифы, связанные с секс-индустрией. О них Стабил рассказал в подкасте Holly Randall Unfiltered, выпуск вышел на YouTube.

Стабил заявил, что посещает различные конференции и вебинары, посвященные критике индустрии контента для взрослых. Он отметил, что участники таких мероприятий придерживаются похожих убеждений. К примеру, они уверены, что ни одна женщина не захотела бы добровольно заниматься сексом на камеру.

«По их мнению, даже если порноактриса говорит, что дает согласие на съемку, в действительности она несчастны, потому что они сами были бы несчастна на ее месте. Они не могут осознать, что кто-то может хотеть заниматься этим», — рассказал Стабил.

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Как указал журналист, женщины, критикующие порноиндустрию, также опасаются, что их мужья захотят добавить элементы из фильмов для взрослых в их интимную жизнь. «Они считают, что деятельность порноактеров напрямую влияет на их жизнь. То есть, как они считают, даже если вы согласны заниматься таким, я не согласна на это», — уточнил он и назвал такую точку зрения странным мифом. «Это самая безумная логика, с которой я сталкивался, но я постоянно это слышу», — добавил Стабил.

Ранее американская порноактриса Вайолет Майерс опровергла другой распространенный стереотип о видео для взрослых. Она заявила, что, вопреки популярному мнению, съемки в таком контенте требуют актерского мастерства.

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      Олег Давыдов
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