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15:55, 20 августа 2024Экономика

BMW решила отозвать сотни тысяч машин

Reuters: BMW отзывает более 700 тысяч машин в США

Фото: Christian Velitchkov / Unsplash

В Соединенных Штатах будут отозваны 720 796 автомобилей марки BMW. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения США.

Причина такого решения — неправильно запечатанный электрический разъем на водяном насосе, который может подвергнуться воздействию воды, что способно привести к короткому замыканию.

Уточняется, что отзыву будут подлежать некоторые кроссоверы, включая X1 и X5, а также некоторые седаны пятой серии. По данным Национальной администрации, дилеры проверят и заменят водяной насос и штекерный разъем, а также бесплатно установят защитный экран.

Ранее появилась информация об отзыве в США почти 85 тысяч внедорожников Ford Explorer из-за рисков возгорания двигателей. Отозвать планируется внедорожники 2020-2022 модельных годов, оснащенные гибридными и бензиновыми двигателями объемом 3,3 литра.

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      Кирилл Луцюк
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