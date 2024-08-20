BMW решила отозвать сотни тысяч машин

Reuters: BMW отзывает более 700 тысяч машин в США

В Соединенных Штатах будут отозваны 720 796 автомобилей марки BMW. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения США.

Причина такого решения — неправильно запечатанный электрический разъем на водяном насосе, который может подвергнуться воздействию воды, что способно привести к короткому замыканию.

Уточняется, что отзыву будут подлежать некоторые кроссоверы, включая X1 и X5, а также некоторые седаны пятой серии. По данным Национальной администрации, дилеры проверят и заменят водяной насос и штекерный разъем, а также бесплатно установят защитный экран.

Ранее появилась информация об отзыве в США почти 85 тысяч внедорожников Ford Explorer из-за рисков возгорания двигателей. Отозвать планируется внедорожники 2020-2022 модельных годов, оснащенные гибридными и бензиновыми двигателями объемом 3,3 литра.