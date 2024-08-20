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19:41, 20 августа 2024Бывший СССР

Бывший премьер Украины заявил об участии США в принятии закона против УПЦ на Украине

Азаров: Верховная Рада Укрины приняла закон по УПЦ по указанию США

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Верховная Рада Украины приняла закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) под давлением президента страны Владимира Зеленского и по указанию посольства США. Такое заявление сделал бывший премьер-министр республики Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Под давлением негодяя Зеленского сегодня так называемая Верховная Рада приняла закон, запрещающий каноническую Украинскую православную церковь. Церковь, у которой семь миллионов верующих, людей, которые ее поддерживают», — написал Азаров.

Он добавил, что Зеленскому безразлична судьба украинцев и Украины, а организация принятия законопроекта произошла по указанию американского посольства в республике.

Ранее Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за «духовную независимость страны». «Хочу сегодня отметить работу Верховной Рады. Принят закон о нашей духовной независимости. Это то, о чем мы говорили с членами Совета церквей и религиозных организаций», — заявил украинский лидер.

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      Валентин Карант
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