Бывший премьер Украины заявил об участии США в принятии закона против УПЦ на Украине

Азаров: Верховная Рада Укрины приняла закон по УПЦ по указанию США

Верховная Рада Украины приняла закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) под давлением президента страны Владимира Зеленского и по указанию посольства США. Такое заявление сделал бывший премьер-министр республики Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Под давлением негодяя Зеленского сегодня так называемая Верховная Рада приняла закон, запрещающий каноническую Украинскую православную церковь. Церковь, у которой семь миллионов верующих, людей, которые ее поддерживают», — написал Азаров.

Он добавил, что Зеленскому безразлична судьба украинцев и Украины, а организация принятия законопроекта произошла по указанию американского посольства в республике.

Ранее Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за «духовную независимость страны». «Хочу сегодня отметить работу Верховной Рады. Принят закон о нашей духовной независимости. Это то, о чем мы говорили с членами Совета церквей и религиозных организаций», — заявил украинский лидер.