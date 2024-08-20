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11:51, 20 августа 2024Россия

Чеченец поселил семью мигрантов на работе и поплатился

В Чечне охранник поселил семью мигрантов на работе и поплатился
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Шалинском районе Чечни охранник поселил семью мигрантов у себя на работе и поплатился. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По сведениям издания, мужчина решил подзаработать и впустил нескольких граждан Таджикистана с детьми жить в подвале предприятия. В его смену трехлетний мальчик из семьи иностранцев вышел погулять и упал в емкость с водой. Ребенок получил несовместимые с жизнью травмы.

После трагедии чеченец за свой счет помог транспортировать тело малыша на родину. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Отец ребенка попросил на суде не наказывать охранника слишком строго.

За халатность и нарушение своих обязанностей ему дали два года условно.

Ранее сообщалось, что в городе Благовещенск Амурской области мигрант попытался склонить к сексу мать участника специальной военной операции (СВО). Россиянка написала заявление в полицию.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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