Чеченец поселил семью мигрантов на работе и поплатился

В Чечне охранник поселил семью мигрантов на работе и поплатился

В Шалинском районе Чечни охранник поселил семью мигрантов у себя на работе и поплатился. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По сведениям издания, мужчина решил подзаработать и впустил нескольких граждан Таджикистана с детьми жить в подвале предприятия. В его смену трехлетний мальчик из семьи иностранцев вышел погулять и упал в емкость с водой. Ребенок получил несовместимые с жизнью травмы.

После трагедии чеченец за свой счет помог транспортировать тело малыша на родину. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Отец ребенка попросил на суде не наказывать охранника слишком строго.

За халатность и нарушение своих обязанностей ему дали два года условно.

Ранее сообщалось, что в городе Благовещенск Амурской области мигрант попытался склонить к сексу мать участника специальной военной операции (СВО). Россиянка написала заявление в полицию.