Чемпионка Европы по сексу раскрыла победную тактику для предстоящего чемпионата мира

Победительница первого в истории чемпионата Европы по сексу заявила, что обязательно примет участие в предстоящем чемпионате мира, и раскрыла свою победную тактику. Об этом сообщает Daily Star.

27-летняя Мария Задравец из Хорватии, которая была объявлена победительницей скандального чемпионата Европы по сексу 2023 года, рассказала, что обязательно примет участие в чемпионате мира, намеченном на сентябрь.

Главной особенностью предстоящих соревнований станет присутствие 140 зрителей. Задравец заявила, что это обстоятельство мотивирует еще больше, и она готова защищать свой титул перед живой аудиторией. Женщина сказала, что собирается «приложить огромные усилия», чтобы выиграть. Это, как она утверждает, и есть ее победная тактика. «Толпа волнует меня и мотивирует выступать еще лучше. Чем больше зрителей, тем больше волнение и тем сильнее я выкладываюсь», — пояснила Задравец.

Ранее в интервью Daily Star она рассказала, что потратила выигранные год назад деньги на покупку автомобиля BMW и увеличение груди.

Чемпионат мира по сексу 2024 года, организованный Шведской секс-федерацией, пройдет в Стокгольме 28 сентября. Главным нововведением станет присутствие 140 зрителей, которые могут приобрести билеты уже сейчас.