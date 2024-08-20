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18:35, 20 августа 2024Из жизни

Чиновница не захотела переезжать по работе в другой город из страха перед черной магией

Индонезийская чиновница испугалась черной магии, практикуемой в новой столице

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Чиновница рассказала о страхе перед черной магией, которую активно практикуют коренные племена в новой столице Индонезии Нусантаре. Об этом пишет South China Morning Post.

Власти Индонезии приняли решение перенести столицу из Джакарты на остров Калимантан, поскольку старый город стал уходить под воду. На встрече с администрацией Нусантары неназванная сотрудница Национального кибер- и криптоагентства призналась, что не хочет переезжать. Она объяснила, что испугалась сантета (santet) — традиционной магической практики Индонезии, которая позволяет причинять вред людям на расстоянии.

Чиновница рассказала, что ее муж, тоже госслужащий, как-то пострадал от такого проклятья и она не хочет повторять его судьбу. Заместитель главы администрации Нусантары по социальным, культурным и общественным вопросам подтвердил, что на Калимантане распространены различные обряды. Он объяснил, что на этой территории живут даяки, которые верят в магию и выступают против строительства города на их земле. Чиновник признался, что как-то сам попал под влияние сантета.

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Тем не менее мужчина призвал не бояться черной магии. Спасение от нее он видит в равнодушии: по его мнению, если человек не будет волноваться о магических обрядах, они не настигнут его.

Известно, что в 2022 году президент Индонезии Джоко Видодо провел ритуал «Кувшин Нусантары» для успешного строительства новой столицы. В его рамках в большом глиняном горшке смешали образцы почвы и воды различных регионов страны. Таким образом президент попросил разрешения у местных духов переселиться на новую территорию.

Ранее сообщалось, что на Мальдивах министра окружающей среды, изменения климата и энергетики обвинили в попытке применить черную магию против президента страны. Ведется расследование, подробности дела не разглашаются.

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      Юлия Юткина
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