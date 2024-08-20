Депутат Госдумы выступил против запрета мигрантам перевозить семьи в Россию

Депутат ГД Колунов выступил против запрета мигрантам перевозить семьи в Россию

Идея запретить мигрантам перевозить семьи в Россию — чрезмерная мера. Такое мнение высказал депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с RT.

19 августа запретить мигрантам привозить семьи предложили депутаты от ЛДПР.

Колунов напомнил, что труд мигрантов необходим в ряде сфер российской экономики. «И данная инициатива представляется чрезмерно жесткой в нынешнем виде», — отметил он.

В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ), в свою очередь, инициативу депутатов ЛДПР поддержали. «Это то, что должно было быть сделано давно», — сказала член СПЧ, главред агентства «Регнум» Марина Ахмедова.

