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10:10, 20 августа 2024Россия

Депутат Госдумы выступил против запрета мигрантам перевозить семьи в Россию

Депутат ГД Колунов выступил против запрета мигрантам перевозить семьи в Россию

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Идея запретить мигрантам перевозить семьи в Россию — чрезмерная мера. Такое мнение высказал депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с RT.

19 августа запретить мигрантам привозить семьи предложили депутаты от ЛДПР.

Колунов напомнил, что труд мигрантов необходим в ряде сфер российской экономики. «И данная инициатива представляется чрезмерно жесткой в нынешнем виде», — отметил он.

В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ), в свою очередь, инициативу депутатов ЛДПР поддержали. «Это то, что должно было быть сделано давно», — сказала член СПЧ, главред агентства «Регнум» Марина Ахмедова.

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      Алан Босиков
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