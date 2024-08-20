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13:33, 20 августа 2024Забота о себе

Шеф-повар научил правильно варить макароны

Шеф-повар Самуэльссон призвал не промывать сваренные макароны холодной водой

Фото: Pxhere

Известный шеф-повар Маркус Самуэльссон сравнил промывание сваренных макарон в холодной воде со «смыванием жидкого золота в канализацию». Он научил правильно варить макароны в беседе с изданием Daily Mail.

Самуэльссон призвал не промывать готовые макароны в холодной воде в надежде, что благодаря этому они не слипнутся. «Когда вы откидываете спагетти на дуршлаг и поливаете их проточной водой после приготовления, может показаться, что вы помогаете им не слипнуться. Но при этом вы также смываете важный крахмал с их поверхности и тем самым портите блюдо», — объяснил он.

По словам шеф-повара, крахмал служит своего рода клеем, улучшающим вкус готового продукта. Чтобы сохранить его, эксперт рекомендовал не сливать полностью воду, в которой варились макароны, в раковину, а оставить один-два стакана. Этой жидкостью можно промыть пасту и добавить ее в соус, чтобы он лучше сочетался с готовым блюдом.

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Промывать макароны сточной холодной водой Самуэльссон посоветовал лишь в случае, если они будут использованы для приготовления салата — это поможет остановить процесс варки и не даст блюду превратиться в кашу.

Ранее диетолог София Кованова перечислила продукты, которые сильнее других провоцируют ожирение. Она включила в список вредных для фигуры продуктов популярные у россиян блюда, такие как макароны, жареный картофель и суши.

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      Наталья Обрядина
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