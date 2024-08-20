В Windows появился режим энергосбережения

В Windows 11 добавили продвинутые настройки режима электропитания ПК

Инженеры корпорации Microsoft добавили в Windows 11 новые настройки электропитания. На это обратило внимание издание Neowin.

Новые функции появились в ранней сборке Windows 11 под номером 27686, доступной разработчикам и энтузиастам. По словам представителей Microsoft, в ОС значительно оптимизировали систему энергопотребления, что должно увеличить время автономной работы на ноутбуках.

Также в актуальной Windows появились продвинутые режимы управления электропитанием и режим энергосбережения. Так, пользователь может установить на выбор режим «Лучшая производительность», в котором ресурсы портативного компьютера будут направлены на увеличение мощности. Режим «Лучшая энергоэффективность», напротив, снизит производительность процессора и таким образом будет способствовать увеличению времени работы от аккумулятора.

Специалисты Neowin выяснили, что ранее режим энергосбережения включался, когда батарея устройства разряжалась до уровня 20 процентов. Теперь пользователи ПК могут активировать эту функцию при любом уровне заряда аккумулятора.

Ранее энтузиасты выяснили, что корпорация Microsoft усложнила процесс установки Windows 11 на компьютеры со старыми процессорами. В новой версии ОС пользователи потеряли возможность обойти ограничение, требующие наличие на ПК криптографического модуля TPM 2.0.