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03:21, 20 августа 2024Мир

МИД ФРГ заявил о невозможности информировать о следствии по «Северным потокам»

МИД ФРГ: Германия не может информировать о следствии по «Северным потокам»

Фото: РИА Новости

МИД Германии заявил, что не может информировать российскую сторону о ходе расследования подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», пока оно продолжается. Об этом заявил представитель ведомства, пишет РИА Новости.

Он ответил на вопрос, были ли российским властям предоставлены результаты расследования в Германии. «Расследование ведь еще продолжается. Так что невозможно информировать о результатах», — подчеркнул он.

14 августа немецкие издания Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD опубликовали результаты собственного расследования терактов на «Северных потоках». Журналисты пришли к выводу, что к подрыву газопроводов причастны три гражданина Украины, работающих инструкторами по дайвингу. Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест одного из главных подозреваемых, украинца Владимира Ц.

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      Марина Совина
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