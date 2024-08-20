Коллега погибшего на СВО актера рассказал об их дружбе

Актер Алексей Шашин рассказал о дружбе с погибшим на СВО Евгением Шишовым

Звезда сериала «Морские дьяволы» Алексей Шашин рассказал о дружбе с актером Евгением Шишовым, погибшем в боях в Курской области. Его слова передал Telegram-канал 360.

По словам Алексея, его товарищ, с которым они вместе снимались в сериалах, был настоящим другом.

«Это мой друг, мы снимались вместе в кино. Он обалденный товарищ, что-то попросишь — поможет, все сделает. Он пошел добровольцем, а со 2-го числа перестал выходить на связь. У меня слов нет», — рассказал Шашин.

Ранее стало известно, что Шишов последние дни провел в боях в Курской области, где и получил осколочное ранение, ставшее для него смертельным.