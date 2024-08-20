Командир «Ахмата» рассказал о срыве ротации ВСУ под Курском

Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил о срыве ротации ВСУ в Курской области

Российские военные сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 20 августа в Курской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram.

По его словам, ВСУ проводили ротацию, не зная, что у российских военных есть украинская рация. В результате Вооруженные силы России успешно нанесли удар по пикапу с личным составом противника, заехавшим на территорию региона.

«Тут подлетает их [ВСУ] медик. Медик их пытается оттуда вытащить и в рацию кричит: "Заберите нас отсюда, мы уже так не можем, так не может продолжаться, это ад для нас, нам уже всем нужны психологи"», — сказал Алаудинов.

Ранее командир «Ахмата» заявил об уничтожении передовых эшелонов ВСУ в Курской области. По его словам, Украина потеряла много танков, бронемашин и пехоты.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По последним данным на 20 августа, жертвами вторжения стали 17 мирных жителей, еще более 140 человек пострадали.