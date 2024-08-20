Культовый диджей и автор хита Destination Calabria выступит в Москве

Известный диджей Алекс Гаудино выступит на бесплатном фестивале в Москве

Культовый итальянский диджей Алекс Гаудино, известный своим хитом Destination Calabria, выступит в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Гаудино выступит в столичном Гостином Дворе на бесплатном фестивале «Портал 2030-2050», который пройдет в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030». Помимо него, в мероприятии примут участие другие известные музыканты: Joezi, CHRIS IDH, Atsou и Levandovskiy & SCHE.

Также, как сообщают организаторы, на фестивале, который завершается 8 сентября, планируется выступление секретного гостя.

Ранее стало известно, что легендарный кинорежиссер Гаспар Ноэ прибыл с многодневным визитом в Москву. Среди прочего, французский постановщик провел мастер-класс и посетил известные места.