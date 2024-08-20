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19:41, 20 августа 2024Культура

Культовый диджей и автор хита Destination Calabria выступит в Москве

Известный диджей Алекс Гаудино выступит на бесплатном фестивале в Москве

Фото: Ali Magomedov / Russian Look / Globallookpress.com

Культовый итальянский диджей Алекс Гаудино, известный своим хитом Destination Calabria, выступит в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Гаудино выступит в столичном Гостином Дворе на бесплатном фестивале «Портал 2030-2050», который пройдет в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030». Помимо него, в мероприятии примут участие другие известные музыканты: Joezi, CHRIS IDH, Atsou и Levandovskiy & SCHE.

Также, как сообщают организаторы, на фестивале, который завершается 8 сентября, планируется выступление секретного гостя.

Ранее стало известно, что легендарный кинорежиссер Гаспар Ноэ прибыл с многодневным визитом в Москву. Среди прочего, французский постановщик провел мастер-класс и посетил известные места.

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      Андрей Шеньшаков
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