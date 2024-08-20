Ливан ударил по Израилю десятками ракет

В ЦАХАЛ сообщили, что Ливан выпустил 55 ракет по Израилю

Ливан выпустил десятки ракет по территории Израиля. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«После сирен, которые некоторое время назад прозвучали в районах Верхней Галилеи и Голанских высот, было зафиксировано около 55 ракет, летевших с территории Ливана. Часть снарядов были перехвачены, а остальные упали на открытой местности», — отмечается в публикации.

В ЦАХАЛ также добавили, что из-за падения снарядов в некоторых районах на севере государства вспыхнули пожары. Спасательные службы и пожарные в настоящее время работают над их тушением.

18 августа ЦАХАЛ нанес удар по оружейным складам движения «Хезболла» на юге Ливана.