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11:55, 20 августа 2024Мир

Ливан ударил по Израилю десятками ракет

В ЦАХАЛ сообщили, что Ливан выпустил 55 ракет по Израилю

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Ливан выпустил десятки ракет по территории Израиля. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«После сирен, которые некоторое время назад прозвучали в районах Верхней Галилеи и Голанских высот, было зафиксировано около 55 ракет, летевших с территории Ливана. Часть снарядов были перехвачены, а остальные упали на открытой местности», — отмечается в публикации.

В ЦАХАЛ также добавили, что из-за падения снарядов в некоторых районах на севере государства вспыхнули пожары. Спасательные службы и пожарные в настоящее время работают над их тушением.

18 августа ЦАХАЛ нанес удар по оружейным складам движения «Хезболла» на юге Ливана.

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      Дарья Устьянцева
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