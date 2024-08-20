Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:22, 20 августа 2024Россия

Минобороны России отчиталось о поиске диверсантов в лесах Курской области

Минобороны: российские войска продолжают поиск и уничтожение ДРГ под Курском

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска продолжают поиск и уничтожение в лесах Курской области диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины, пытавшихся проникнуть вглубь региона. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве также отчитались, что российская авиация, артиллерия и обороняющиеся войска поразили живую силу и технику 22-й и 115-й механизированных, а также 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле населенных пунктов Апанасовка, Борки, Викторовка, Косица, Любимовка, Плехово, Толстый Луг, а также на западе от Богдановки.

По данным Минобороны России, с начала боевых действий на курском направлении, ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков, 27 боевых машин пехоты, 50 бронетранспортеров, 299 боевых бронированных машин, 131 автомобиль, 27 артиллерийских орудий, 5 установок зенитных ракетных комплексов, 7 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три HIMARS и одну MLRS, и другую технику.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов спрогнозировал, что бои в Курской области окончатся в ближайшие два-три месяца. По его словам, к этому же времени может прекратиться и специальная военная операция.

Материалы по теме:
Украинские войска сгруппировались у рубежей России, но не идут в бой. Чего они ждут и что происходит на границе?
Украинские войска сгруппировались у рубежей России, но не идут в бой.Чего они ждут и что происходит на границе?
12 августа 2024
Падение ракеты в Курске и бои на границе. Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области
Падение ракеты в Курске и бои на границе.Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области
11 августа 2024
«Иностранцев много». В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?
«Иностранцев много». В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?
10 августа 2024

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По последним данным на 20 августа, жертвами вторжения стали 17 мирных жителей, еще более 140 человек пострадали.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Путин отказался от встречи с Павлом Дуровым. Они одновременно находились в Баку

      Россиян предупредили о поддельном приложении популярного банка в AppStore

      Названы главные провокаторы сердечного приступа

      Тысячи москвичей приняли участие в тренировках на свежем воздухе

      Людям с гастритом перечислили важные правила питания

      Некоторым бойцам СВО предложили выдавать жилье без очереди

      Опубликованы кадры посещения Путиным захваченной террористами школы в Беслане

      Актер сериала «Невский» погиб в боях в Курской области. Он ушел добровольцем на СВО и взял позывной Сталкер

      Верховная Рада поддержала предоставление вида на жительство иностранным наемникам

      Российский генерал сообщил об уничтожении передовых частей ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше