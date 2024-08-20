Минобороны России отчиталось о поиске диверсантов в лесах Курской области

Минобороны: российские войска продолжают поиск и уничтожение ДРГ под Курском

Российские войска продолжают поиск и уничтожение в лесах Курской области диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины, пытавшихся проникнуть вглубь региона. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве также отчитались, что российская авиация, артиллерия и обороняющиеся войска поразили живую силу и технику 22-й и 115-й механизированных, а также 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле населенных пунктов Апанасовка, Борки, Викторовка, Косица, Любимовка, Плехово, Толстый Луг, а также на западе от Богдановки.

По данным Минобороны России, с начала боевых действий на курском направлении, ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков, 27 боевых машин пехоты, 50 бронетранспортеров, 299 боевых бронированных машин, 131 автомобиль, 27 артиллерийских орудий, 5 установок зенитных ракетных комплексов, 7 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три HIMARS и одну MLRS, и другую технику.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов спрогнозировал, что бои в Курской области окончатся в ближайшие два-три месяца. По его словам, к этому же времени может прекратиться и специальная военная операция.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По последним данным на 20 августа, жертвами вторжения стали 17 мирных жителей, еще более 140 человек пострадали.