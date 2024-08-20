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14:07, 20 августа 2024Россия

Минобороны сообщило о попытках атак штурмовиков ВСУ в Курской области

Минобороны РФ сообщило о срыве попыток атак штурмовиков ВСУ в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российские войска сорвали попытки атак штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии сорваны попытки атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская Канапелька», — говорится в сообщении.

В результате попыток атак противник потерял более 60 бойцов, два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть единиц автомобильной техники.

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В Курской области почти две недели идут бои с ВСУ. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около 2000 человек.

20 августа руководитель «Ахмата» Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ остановлены на всей территории Курской области. По его словам, продолжается уничтожение противника, на данный момент зачищается один из населенных пунктов.

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      Никита Абрамов
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