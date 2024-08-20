Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:25, 20 августа 2024Наука и техника

Apple потратила миллиарды на улучшение iPhone

Bloomberg: Apple вложила в создание модема для iPhone миллиарды долларов

Фото: Thomas Peter / Reuters

Корпорация Apple продолжила вкладывать гигантские ресурсы в создание модема для iPhone и iPad. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации инсайдера Марка Гурмана, компания Тима Кука все еще надеется разработать собственный модем. В настоящий момент Apple продолжает закупать модемы у Qualcomm, однако планирует максимально снизить зависимость от поставщиков.

Гурман отметил, что даже создание работающего модема не позволит заметно улучшить смартфоны и прочие гаджеты. Аналитик заявил, что модемы Qualcomm являются самыми распространенными и надежными на рынке, их предпочитают многие производители гаджетов. Однако корпорация из Купертино все равно продолжает вкладывать миллиарды долларов и миллионы часов в разработку компонента.

Обозреватель Bloomberg подчеркнул, что все прототипы модемов Apple оказались провальными — они либо перегревались, либо не обеспечивали необходимой скорости передачи данных. Однако в компании надеются создать беспроводный чип, который объединит в себе модем, Wi-Fi и Bluetooth.

Недавно на фоне своих неудач Apple продлила контракт на поставку модемов с Qualcomm до марта 2027 года. Однако даже в случае разработки собственного устройства ей придется выплачивать партнеру роялти, так как патенты на многие технологии в этой сфере принадлежат Qualcomm.

Ранее в России запустили в продажу виртуальные сертификаты на iPhone 16 стоимостью 25 тысяч рублей. Дающие право на приоритетную покупку смартфона сертификаты предложила МТС.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Военные медики попали в засаду украинской ДРГ под Курском и вступили в бой. Что известно об их судьбе?

      Член банды Цапкова устроил себе отпуск в российском СИЗО с плазменным телевизором и икрой

      Внешний вид Николь Ричи на фото папарацци вызвал споры в сети

      Байден привел цитату Киссинджера о страхе Европы перед Россией со времен Наполеона

      Исландский футболист рассказал об успокоившей компанию байкеров русской жене

      Маск отреагировал на предложение Трампа стать его советником

      В МИД заявили об открытости России гражданам других стран

      В России ликвидируют десятки экологически опасных объектов

      Россиянам назвали распространенную ошибку при лечении диареи

      Российские полицейские ликвидировали крупный канал сбыта героина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше