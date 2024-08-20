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11:36, 20 августа 2024Экономика

Муж Бакальчук решил зарегистрировать товарный знак «ВБ»

Бакальчук подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака «ВБ»

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Владислав Бакальчук решил зарегистрировать товарный знак «ВБ Владислав Бакальчук». Об этом муж основательницы Wildberries рассказал в своем Telegram-канале.

Он заявил, что подал документы для регистрации товарного знака в Роспатент. Бакальчук отметил важность этого шага, так как для него буквы «ВБ» символизируют не только бренд маркетплейса, но и его личное участие в ее создании и развитии.

«ВБ — это не только Wildberries, названная по первым буквам моего имени, но и Владислав Бакальчук», — заявил учредитель «ВБ Девелопмент». По его словам, регистрация торгового знака позволит ему защитить доменное имя wb.ru. Бакальчук ранее отправлял досудебные претензии в адрес супруги и юрлица объединенных Wildberries и Russ, ООО «РВБ», по поводу передачи доменных имен в распоряжение новой структуры, однако не получил ответа.

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