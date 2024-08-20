МВД призвало отказаться от использования камер видеонаблюдения в трех российских регионах

МВД РФ призвало отказаться от камер видеонаблюдения в трех приграничных областях

МВД России призвало отказаться от использования камер видеонаблюдения в Белгородской, Брянской и Курской областях. Об этом сообщает «Интерфакс».

Дело в том, что к незащищенным камерам может подключиться противник и удаленно просматривать всю территорию. Через эти устройства можно увидеть от частных дворов до дорог и трасс стратегического значения, отметили в ведомстве. Именно поэтому на приграничных территориях ими лучше сейчас без острой необходимости не пользоваться, подчеркнули там.

В министерстве также не рекомендуют подключаться к сервисам для онлайн-знакомств, потому что сейчас их иногда используют украинские военные для легендированного сбора информации.

Жителей этих трех регионов призвали не выкладывать в интернет ролики с видеорегистраторов и не вести прямые трансляции при движении по автомагистралям, так как в этот момент по дороге может ехать военная техника.

