Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:18, 20 августа 2024Силовые структуры

МВД призвало отказаться от использования камер видеонаблюдения в трех российских регионах

МВД РФ призвало отказаться от камер видеонаблюдения в трех приграничных областях

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

МВД России призвало отказаться от использования камер видеонаблюдения в Белгородской, Брянской и Курской областях. Об этом сообщает «Интерфакс».

Дело в том, что к незащищенным камерам может подключиться противник и удаленно просматривать всю территорию. Через эти устройства можно увидеть от частных дворов до дорог и трасс стратегического значения, отметили в ведомстве. Именно поэтому на приграничных территориях ими лучше сейчас без острой необходимости не пользоваться, подчеркнули там.

В министерстве также не рекомендуют подключаться к сервисам для онлайн-знакомств, потому что сейчас их иногда используют украинские военные для легендированного сбора информации.

Жителей этих трех регионов призвали не выкладывать в интернет ролики с видеорегистраторов и не вести прямые трансляции при движении по автомагистралям, так как в этот момент по дороге может ехать военная техника.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Военные медики попали в засаду украинской ДРГ под Курском и вступили в бой. Что известно об их судьбе?

      Байден рассказал о всеобщей пользе от мирового лидерства США

      Россиян призвали не бояться обращаться к психологам

      Россиянка назвала катастрофой организацию соревнований по прыжкам с шестом на ОИ-2024

      В России кандидата в депутаты сняли с выборов из-за агитационного ролика

      Apple случайно раскрыла главную особенность iPhone 16

      Российский актер погиб в боях в Курской области

      ВС России нанесли удары по военным ВСУ и иностранным наемникам под Киевом

      В Грузии назвали необходимым подготовиться к присоединению Абхазии и Южной Осетии

      Байден опроверг данные о роли Пелоси в его выходе из предвыборной гонки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше