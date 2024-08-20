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18:11, 20 августа 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли количество записывающихся в ВСУ женщин

Бежевец: около 20 процентов заявок в рекрутинговых центрах ВСУ оставляют женщины

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

На Украине значительно возросло количество женщин, интересующихся военной службой. Об этом заявил представитель Минобороны республики по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец, передает «Украинская правда».

По его словам, в настоящий момент около 20 процентов от всех заявок в рекрутинговых центрах Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляют женщины. Бежевец также отметил, что украинки могут «найти себя в военной службе и реализоваться как специалисты».

«Армия — большой живой организм, где очень много абсолютно разных специалистов военного дела, у которых есть определенные стереотипы относительно того, на какой должности в армии женщина может себя реализовать. Здесь наша работа состоит в том, чтобы убеждать командиров воинских частей: на сегодняшний день это важно и правильно — находить соответствующие позиции женщинам, которые добровольно решили присоединиться к армии», — сказал он.

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Представитель украинского оборонного ведомства также подчеркнул, что наибольший интерес среди рекрутов вызывают вакансии в подразделениях, работающих с беспилотниками, наземными дронами, разведке и штабах.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пытался уговорить западных политиков вернуть украинцев из-за рубежа. В свою очередь, страны Запада отказали украинскому лидеру в возвращении беженцев до окончания вооруженного конфликта.

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      Александр Курбатов
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