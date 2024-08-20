На Украине раскрыли количество записывающихся в ВСУ женщин

Бежевец: около 20 процентов заявок в рекрутинговых центрах ВСУ оставляют женщины

На Украине значительно возросло количество женщин, интересующихся военной службой. Об этом заявил представитель Минобороны республики по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец, передает «Украинская правда».

По его словам, в настоящий момент около 20 процентов от всех заявок в рекрутинговых центрах Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляют женщины. Бежевец также отметил, что украинки могут «найти себя в военной службе и реализоваться как специалисты».

«Армия — большой живой организм, где очень много абсолютно разных специалистов военного дела, у которых есть определенные стереотипы относительно того, на какой должности в армии женщина может себя реализовать. Здесь наша работа состоит в том, чтобы убеждать командиров воинских частей: на сегодняшний день это важно и правильно — находить соответствующие позиции женщинам, которые добровольно решили присоединиться к армии», — сказал он.

Представитель украинского оборонного ведомства также подчеркнул, что наибольший интерес среди рекрутов вызывают вакансии в подразделениях, работающих с беспилотниками, наземными дронами, разведке и штабах.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пытался уговорить западных политиков вернуть украинцев из-за рубежа. В свою очередь, страны Запада отказали украинскому лидеру в возвращении беженцев до окончания вооруженного конфликта.

