Начато расследование из-за жесткой посадки самолета в российском аэропорту

СК возбудил дело после жесткой посадки самолета в аэропорту Сочи

Следователи возбудили уголовное дело после жесткой посадки самолета в аэропорту Сочи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Расследование начато по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). По данным ведомства, днем 18 августа самолет Boeing 737 авиакомпании Смартавиа, вылетевший из Петербурга, при посадке в Сочи дважды допустил касание задней частью фюзеляжа о взлетно-посадочную полосу. Экипаж и пассажиры не пострадали.

Следователи осмотрели воздушное судно для установления характера повреждений и размера причиненного ущерба. Выясняются обстоятельств ЧП.

19 августа сообщалось, что экипаж допустил ошибку, которая называется Tail Strike.