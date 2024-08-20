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14:38, 20 августа 2024Забота о себе

Названы главные провокаторы сердечного приступа

Кардиолог Маршинцева: спровоцировать сердечный приступ могут стресс и диабет

Фото: Bits And Splits / Shutterstock / Fotodom

Стресс, диабет и некоторые другие факторы могут спровоцировать сердечный приступ, сообщила врач-кардиолог Юлия Маршинцева. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Маршинцевой, под сердечным приступом врачи подразумевают ишемическую болезнь сердца. Главным ее провокатором она назвала атеросклеротические бляшки, образующиеся на стенках сосудов.

При этом, как отметила кардиолог, сердечный приступ может начаться, даже когда холестериновых бляшек нет. «Бывает, что бляшек нет, но сосуд спазмируется. Чаще всего это происходит на фоне стрессов, переживаний, чаще у женщин», — уточнила она.

В качестве еще одной причины сердечно-сосудистых заболеваний Маршинцева выделила наследственность. В этом случае человек может правильно питаться и вести здоровый образ жизни, но холестерин у него будет повышен.

Также, по словам врача, сердечный приступ может спровоцировать гипертония, которая, в свою очередь, развивается как из-за генетики, так и из-за вредных привычек, сахарного диабета, малоподвижного образа жизни и ожирения. «Одна из причин гипертонии — это избыточный лишний вес. На каждый лишний килограмм давление в норме повышается на один миллиметр ртутного столба», — уточнила кардиолог.

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В заключение Маршинцева предупредила, что ишемическая болезнь сердца может привести к инфаркту миокарда, а гипертония — один из триггеров инсульта, так что игнорировать эти состояния ни в коем случае нельзя.

Ранее кардиолог Наталья Платонова назвала тревожный признак инфаркта миокарда. По ее словам, о нем могут свидетельствовать некоторые виды боли. Самой опасной она назвала боль в области сердца, сопровождающуюся высоким артериальным давлением.

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      Наталья Обрядина
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