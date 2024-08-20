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11:08, 20 августа 2024Забота о себе

Невролог назвал повышающую тревожность диету

Невролог Лоури: оливковое масло помогает снизить уровень тревожности

Фото: Unsplash

Употребление в пищу некоторых продуктов может повлиять на уровень тревожности, пришли к выводу специалисты Университета Колорадо в Боулдере. Их комментарий, а также комментарий невролога Кристофера Лоури приводит издание Metro.

Специалисты обнаружили, проведя испытания на крысах, что диета с высоким содержанием жиров разрушала полезные бактерии в кишечнике животных, а выработка в мозге химических веществ, вызывающих тревогу, на фоне этого росла. Кроме того, три гена, связанные с выработкой «гормона радости» серотонина, были более активны в группе с высоким содержанием жиров.

Лоури отметил, что связь диеты с высоким содержанием жиров с тревожностью сложно объяснить. Возможной причиной тревоги на фоне такой диеты он назвал то, что нездоровый микробиом нарушает слизистую оболочку кишечника. Это, по его словам, может позволить бактериям проникнуть в кровь и в конечном итоге попасть в мозг через блуждающий нерв. Он добавил, что не все жиры вредны: некоторые исследования показывают, что «хорошие» жиры могут нейтрализовать влияние вредных и снизить уровень тревожности. Лоури напомнил, что полезные жиры, содержащиеся в рыбе (форели, сардинах, сельди, лососе), оливковом масле, орехах и семенах (миндале, бразильском орехе, кешью, грецком орехе, семенах чиа, кунжуте и тыквенных семечках), яйцах обладают противовоспалительным действием. Кроме того, они полезны для мозга.

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Ранее психолог Сара Джеффрис предупредила, что низкокалорийное мороженое, диетические напитки и даже зубная паста могут вызвать резкие перепады настроения. Джеффрис сослалась на многочисленные последние исследования, показавшие, что причиной тревожности и беспричинно плохого настроения могут быть искусственные подсластители, которые добавляются в диетические продукты и напитки.

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      Александра Лисица
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