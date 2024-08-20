Один мобилизованный обошелся Украине в три миллиона рублей

Экономист Пендзин: содержание мобилизованного на Украине стоит 3 миллиона рублей

Один мобилизованный на Украине обходится в 1 миллион 300 тысяч гривен (2,8 миллиона рублей по курсу на 20 августа). Об этом сообщил украинский экономист Олег Пендзин в эфире украинского телеканала.

Сегодня на Украине 1,4 миллиона мобилизованных. Для обеспечения одного военного необходимо шесть постоянно уплачивающих налоги человек. «Почему один военный и шесть работающих? Потому что, несмотря на шесть работающих, еще есть три, которые сидят в теневом бизнесе», — объяснил экономист.

Пендзин также заявил, что эти расходы не учитывают тех мобилизованных, которые считаются безвозвратными потерями или получили инвалидность. Это отдельная строка бюджета, подразумевающая еще большие расходы.

Ранее Верховная Рада Украины поддержала предоставление вида на жительство иностранным наемникам и членам их семей в особом порядке.