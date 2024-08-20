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15:41, 20 августа 2024Экономика

Отец и сын обманули желающих снять квартиру на миллионы рублей

Отец и сын обманули более 250 желающих снять квартиру на 8,8 миллиона рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Отец и сын обманули более 250 человек, желающих снять жилье в Москве, на миллионы рублей. Внимание на ситуацию обратило издание Baza в Telegram.

Двое мужчин из Иркутской области захотели заработать и создали канал в одном из популярных мессенджеров, а также привлекли 15 других черных риелторов, среди которых было несколько граждан Белоруссии. Все 17 участников группы публиковали фейковые объявления о сдаче в аренду квартир комфорт-класса по заведомо сниженной цене, что привлекало потенциальных съемщиков.

С потерпевшими заключали фиктивные сделки, они отдавали мошенникам деньги, после чего те затягивали процесс заселения и под предлогом заморозки договора предлагали другие объекты, качество которых было гораздо ниже по сравнению с изначальными объектами. Общая сумма нанесенного обманутым людям ущерба составила 8,8 миллиона рублей.

В данный момент отец и сын, а также двое их соучастников отправлены в СИЗО, а другие 13 человек задержаны и находятся под подпиской о невыезде. По факту мошенничества и участия в преступном сообществе возбуждены уголовные дела.

Ранее россиянам назвали способы обезопасить себя от аферистов при аренде жилья.

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      Полина Кислицына
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