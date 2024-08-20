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01:02, 20 августа 2024Ценности

Популярный подкастер показала фигуру в купальнике

Популярный подкастер Софи Хаббу показала фигуру в белом купальнике

Фото: @sophiehabboo

Британская телезвезда Софи Хаббу поделилась откровенными снимками с отдыха на Миконосе. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

30-летний популярный подкастер показала фигуру в белом купальнике, позируя на пляже. Вдобавок знаменитость надела солнцезащитные очки и соломенную шляпу, а волосы распустила. Из аксессуаров на ней были небольшие серьги-кольца и несколько подвесок.

В отпуск инфлюэнсерша отправилась вместе с мужем, ведущим Джейми Лэйнгом.

Ранее в августе возлюбленная Джонни Деппа родом из России похвасталась фигурой в бикини.

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      Карина Черных
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