Популярный подкастер показала фигуру в купальнике

Популярный подкастер Софи Хаббу показала фигуру в белом купальнике

Британская телезвезда Софи Хаббу поделилась откровенными снимками с отдыха на Миконосе. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

30-летний популярный подкастер показала фигуру в белом купальнике, позируя на пляже. Вдобавок знаменитость надела солнцезащитные очки и соломенную шляпу, а волосы распустила. Из аксессуаров на ней были небольшие серьги-кольца и несколько подвесок.

В отпуск инфлюэнсерша отправилась вместе с мужем, ведущим Джейми Лэйнгом.

Ранее в августе возлюбленная Джонни Деппа родом из России похвасталась фигурой в бикини.