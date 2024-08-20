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14:42, 20 августа 2024Мир

Премьер Польши ответил на обвинения Германии по делу «Северных потоков»

WSJ: Берлин ошеломил призыв Туска извиниться и замолчать из-за Nord Stream

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал немецкую сторону извиниться и замолчать в ответ на обвинения Берлина в адрес Варшавы, касающиеся ее возможного участия в подрыве ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом со ссылкой на немецкого высокопоставленного чиновника пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«[Президент России Владимир] Путин — наш общий враг, и нам всем стоит помнить об этом», — прокомментировал собеседник издания реакцию Туска на расследование дела.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Польша никогда не помогала Германии расследовать взрывы на «Северных потоках», и у Берлина возникло ощущение, что Варшава намеренно не желает оказывать какое-либо содействие.

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      Виктория Кондратьева
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