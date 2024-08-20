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19:38, 20 августа 2024Бывший СССР

Президент Литвы раскритиковал комиссию по декоммунизации из-за памятника поэтессе Нерис

Президент Литвы Науседа раскритиковал комиссию по декоммунизации

Фото: Yauhen Yerchak / Globallookpress.com

Комиссия по декоммунизации Литвы уже «наломала дров» и занимается стравливанием общества. Так президент республики Гитанас Науседа отреагировал на решение снести памятник литовской поэтессе Саломее Нерис, его слова приводит Delfi.

«Эта комиссия по десоветизации уже вовсю наломала дров, и хуже всего в этом месте то, что мнение специалистов, настоящих специалистов, а не дилетантов, не важно», — сказал он.

В свою очередь, председатель комиссии Витас Карчаускас отверг критику президента и заявил, что заявления о нехватке экспертного мнения основаны на фантазиях советников главы государства. Он также отметил, что комиссия является экспертной сама по себе и не нуждается в сторонних специалистах, пишет LRT.

Саломея Нерис — литовская поэтесса, в 1940 году вошедшая в состав делегации, ходатайствовавшей о вхождении страны в состав Советского Союза. В 1941 году она была избрана депутатом Верховного Совета СССР, где с трибуны съезда читала свою «Поэму о Сталине». В 1947 году была посмертно награждена Сталинской премией первой степени.

Ранее власти столицы Эстонии Таллина решили переименовать Московский бульвар в городском районе Ласнамяэ. Предполагается, что бульвар получит новое название осенью, не позднее октября.

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      Александр Курбатов
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