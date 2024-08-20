Президент Польши захотел возглавить олимпийский комитет

Экс-президент Польши Квасьневский: Анджей Дуда хочет возглавить МОК

Действующий президент Польши Анджей Дуда хочет возглавить Международный олимпийский комитет (МОК) после окончания своего срока в 2025 году. Об этом заявил бывший польский лидер Александр Квасьневский, передает портал Onet.pl.

«Недавно я слышал, что Анджей Дуда хотел бы стать президентом МОК (...) Я понимаю, что он ищет занятие после поста президента. Но я советую поискать что-то более настоящее», — заявил экс-президент.

Квасьневский подчеркнул, что Дуда не сможет пойти на новое место работы в спортивной сфере, так как для этого нужен спортивный опыт и наличие достижений в данной сфере. Он предложил взамен поискать вакансии в НАТО или Европейском союзе (ЕС), однако сам же добавил, что большая часть ведущих постов уже занята.

16 августа Дуда наложил вето на закон о ликвидации комиссии по «российскому влиянию». Таким образом, он выступил против критики законопроекта, предложенного действующим премьер-министром Дональдом Туском.