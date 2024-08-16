Президент Польши наложил вето на закон о ликвидации «антироссийской комиссии»

Дуда наложил вето на закон о ликвидации комиссии по «российскому влиянию»

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на закон о ликвидации комиссии по «российскому влиянию». Об этом сообщает его канцелярия.

«Президент Польши Анджей Дуда согласно ст. 122 раздела 5 Конституции Польши от 2 апреля 1997 г. отказался подписать закон от 24 июля 2024 г. о ликвидации Государственной комиссии по расследованию влияния России на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007 — 2022 годах и 16 августа внес закон на повторное рассмотрение сейма», — говорится в заявлении.

10 мая премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал создание комиссии по расследованию предполагаемого российского и белорусского влияния на происходящие в Польше события.

Спикер польского сейма Шимон Холовня раскритиковал эту идею и подчеркнул, что Польше не нужна «очередная антироссийская комиссия».

Несмотря на критику, 5 июня в Польше начала работу данная комиссия.