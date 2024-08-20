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05:50, 20 августа 2024Россия

Природные пожары в Якутии охватили более 50 населенных пунктов

ГУ МЧС: задымленность от пожаров зафиксировали в 52 населенных пунктах Якутии

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Природные пожары действуют в Якутии. Задымленность фиксируют в более чем 50 населенных пунктах республики, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации космического мониторинга НЦУКС, задымленность наблюдается в 52 населенных пунктах Алданского, Верхоянского, Мирнинского, Томпонского, Олекминского, Сунтарского, Намского, Мегино-Кангаласского районов и в Якутске. При этом случаи отравления продуктами горения и угарным газом не зафиксированы.

По данным авиалесоохраны, на территории Якутии действуют 69 природных пожаров на общей площади более 401 тысячи гектаров и один пожар на землях иных категорий. За сутки ликвидированы пять пожаров на площади свыше 2,5 тысячи гектаров и локализованы 13 на площади свыше 44,1 тысячи гектаров. В тушении участвовали 1 626 человек и 142 единицы техники от структур РСЧС.

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      Марина Совина
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