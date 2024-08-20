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20:38, 20 августа 2024Мир

Пропалестинские активисты попытались прервать выступление кандидата в вице-президенты США

Пропалестинские активисты попытались прервать речь Уолца на съезде демократов

Фото: Phil Lewis / Globallookpress.com

Пропалестинские активисты попытались прервать выступление кандидата в вице-президенты США Тима Уолца на общенациональном съезде Демократической партии США в Чикаго. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время того, как Уолц произносил свою речь, активисты, держа в руках плакаты с пропалестинскими лозунгами, вышли на середину зала и попытались саботировать выступление демократа.

По словам одной из участниц акции Оливии Динючини, американцы не верят кандидату на пост президента США Камале Харрис, поскольку она выступает против эмбарго на поставки оружия Израилю. «Ей нужно выйти и сказать, что они хотят [ввести] эмбарго на поставки оружия [Израилю], (...) чтобы получить голоса», — сказала активистка.

Уточняется, что сотрудники службы безопасности вывели активистов из зала. Кроме того, к месту проведения мероприятия начали прибывать агенты Секретной службы.

Ранее протестующие сломали ограду в попытках прорваться на съезд Демократической парии в Чикаго. Демонстранты попытались прорваться на стадион «Юнайтед-центр», но им не удалость пройти за ограждение, поскольку вдоль поврежденного участка выстроились десятки полицейских.

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      Дарья Балацкая
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