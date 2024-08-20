Против блогера Поднебесного возбудили дело по обвинению в педофилии

В Санкт-Петербурге полиция задержала 46-летнего блогера Алексея Поднебесного по подозрению в интимной связи с 15-летней фанаткой. Поднебесный стал известен в сети благодаря роликам, в которых он жалуется на отсутствие секса и обвиняет во всех проблемах женщин. За это его прозвали лидером движения инцелов — людей, неспособных найти сексуального партнера. Особую популярность блогер снискал у подростков: они называют его вождем и делают с ним мемы. Подробнее о том, какие идеи пропагандирует Поднебесный и почему у него много фанатов, — в материале «Ленты.ру».

Поднебесный целовал школьницу и трогал ее за грудь

В начале августа в сети распространились видео, на которых Поднебесный целуется с девушкой и держит ее за грудь. Как позднее выяснили СМИ, с блогером была 15-летняя школьница. Кроме того, в открытом доступе были опубликованы скриншоты переписки и голосовые сообщения, в которых, как утверждалось, несовершеннолетняя рассказывала об интимной близости с блогером.

На эту информацию вскоре отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина — она попросила Следственный комитет России проверить блогера. Вечером 19 августа Поднебесный сообщил, что его задержала полиция. На следующий день стало известно, что против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 134 и части 1 статьи 135 УК РФ («Половое сношение с лицом, совершение развратных действий без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста»).

Блогера Алексея Поднебесного задержали по подозрению в педофилии Кадр: Telegram-канал ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Еще перед задержанием Поднебесный в своем Telegram-канале заверил, что не вступал в интимную связь со школьницей. По его словам, девушка предложила показать ему Санкт-Петербург, и они вместе гуляли по паркам. Блогер также заявил, что поцелуй, который попал на видео, произошел неожиданно, и он не успел ему помешать.

Девушка оказалась фанаткой, которая с целью похвастаться и повысить свою популярность среди моих подписчиков распространила слухи, что она занималась со мной сексом, но это была ложь. Я не знал о том, что она говорила такое, и мне она об этом не сообщала, иначе я бы опроверг это. Девушка уже несколько раз публично опровергла это и подтвердила, что никакого секса между нами не было Алексей Поднебесный блогер

Блогер является автором теории вагинокапитализма

В сети Поднебесного называют предводителем инцелов — мужчин, которые хотели бы вступить в романтические отношения с женщинами, но по каким-то причинам у них не получается это сделать. Слово «инцел» происходит от сокращения английского словосочетания involuntary celibacy, означающего «недобровольное воздержание».

Инцелы считают, что все женщины продажны, а в отношения они вступают только с мужчинами, которые готовы их обеспечивать. Также они утверждают, что женщины выбирают только успешных и привлекательных партнеров. Поднебесный просит не отождествлять его с этим движением, хотя и признает, что придерживается схожих взглядов.

В моем понимании, инцел — это мужчина, который принудительно вынужден воздерживаться от секса. (...) Это принудительное воздержание, потому что мужчина, как я считаю, не может добровольно отказаться от секса блогер Алексей Поднебесный в интервью для YouTubе-канала «Андрюха Бондарев | Пацанский подкаст»

Блогер называет себя автором теории вагинокапитализма. Под термином «вагинокапитализм» он понимает «систему, в которой господствуют женщины и получают капитал благодаря тому, что контролируют допуск мужчин к сексу». «Секс — это единственный ресурс на Земле, который жизненно нужен мужчинам», — рассказывал Поднебесный.

Блогер Алексей Поднебесный Фото: @underskyalex

По его мнению, войны, экономические кризисы и другие катаклизмы происходят из-за отсутствия интимной жизни у мужчин. «Секс вообще не для оргазма. Секс для обмена сексуальной энергией. (...) Женщина должна отдавать сексуальную энергию мужчине, без нее полностью распадается гармония. Мужчина теряет эту энергию, соответственно, теряет энергию во всем. Все рушится, рассыпается», — объяснял Поднебесный. Блогер также уверен, что отсутствие интимной жизни приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, алкоголизму и другим проблемам у мужчин.

Поднебесный яростно критикует феминизм, поскольку, как полагает он, сторонницы этого движения выступают за отмену секса.

Также он убежден, что женщины должны соглашаться на секс с любым мужчиной, который захочет этого. «Почему они (женщины — прим. «Ленты.ру») хотят все только принца на белом коне, только ему дают? Там же просто две минуты полежать, помечтать о чем-то. А для парня — это целый мир», — рассуждал блогер.

Пользователи сети делают с блогером мемы

В интернете Поднебесный прославился не за счет своих идей, а благодаря эксцентричному поведению. Например, в соцсетях завирусился отрывок из его видео под заголовком «Дайте секс — спасите мир!» В ролике, опубликованном на его YouTubе-канале, блогер заявил о зависти к знакомому, который переспал одновременно с тремя женщинами, и, перейдя на крик, раскритиковал тех, кто отказывается заниматься с ним сексом.

Если бы у меня такое в жизни было, я бы сейчас был супермен. (...) Всю мою жизнь вы перечеркнули, потому что вы *** [занимаетесь сексом] с быдлом, которое может только бухать Алексей Поднебесный блогер

«Шел третий день воздержания», «Каждый пацан в 13 лет», «Первая мировая: повернули не туда. Вторая мировая: не поступил в художественную школу. Третья мировая: не дали секс», «Если кто-то спросит, чем вредно задержание, просто покажите это видео», — шутили под роликом комментаторы.

Также пользователям сети показались забавными такие фразы блогера, как «дайте секс» и «любой ценой, но бесплатно». Они создают с Поднебесным мемы, в которых, используя его цитаты, высмеивают чрезмерное желание блогера заняться сексом. Также в Telegram есть канал, в котором поклонники в шутку называют Поднебесного вождем и посвящают ему стихотворения.

Популярность Поднебесного впоследствии вышла за пределы интернета: блогер стал героем одного из выпусков передачи «Мужское/Женское». В эфире программы ведущая Юлия Барановская погладила его по голове, когда он жаловался на неудачи с девушками. Также он дал интервью порнозвезде для телеканала НТВ и рассказал ей об инцелах.

В июне 2024 года стало известно, что российская ученица сослалась на автора идеи вагинокапитализма в сочинении для ЕГЭ и получила за творческую работу высокий балл. В работе она рассуждала о ценности чудаков, к которым она отнесла Поднебесного. «Благодаря таким чудакам общество получает знания, сокрытые от обычных людей», — написала она.

Поднебесный ранее был судим и провел три недели в психбольнице

Поднебесный родился в 1978 году в Нижнем Новгороде. Он получил юридическое образование и некоторое время работал следователем в прокуратуре. По данным СМИ, в 2005 году он был уволен оттуда за совершение поступка, порочащего честь прокурорского работника.

После этого он начал заниматься общественной деятельностью и стал частым героем репортажей на нижегородском телевидении. Например, в одном из новостных сюжетов он защищал газон во дворе своего дома от коммунальщиков. Блогер бросался под газонокосилку, пытаясь спасти траву и одуванчики, которые, по его словам, «собирают пыль и дают кислород».

В 2011 году против Поднебесного возбудили уголовное дело за то, что на озере Светлояр он поругался с отдыхающими и ранил одного из них ножом, а затем распылил содержимое перцового баллончика в лицо полицейскому, который пытался его угомонить. В результате блогера приговорили к четырем годам условно.

Блогер Алексей Поднебесный Фото: @underskyalex

Через несколько лет активиста вновь привлекли к ответственности: в 2019 году в отношении блогера возбудили административное дело о возбуждении ненависти за посты, в которых он оскорблял женщин. Одна из его публикаций начиналась со слов «можно ли женщин считать людьми». В результате его арестовали на семь суток, но после обжалования дело было направлено на пересмотр.

В новостном репортаже, посвященном этому делу, блогер назвал причину своей ненависти к женщинам.

Я в свои молодые годы был лучшим студентом, был награжден медалью за лучшую научную работу. И у меня десять лет не было девушки. Меня вообще не считали, можно сказать, за человека. Когда я об этом написал, то мне какая-то писательница ответила, что и правильно делали. (...) Для них настоящий мужик — это вот такой бабуин, который ходит всех там посылает, идет по головам Алексей Поднебесный блогер

В 2021 году в сети вновь обратили внимание на женоненавистнические высказывания Поднебесного. Родители студенток медколледжа, возмущенные его высказываниями, подали жалобу на блогера из-за его слов о женщинах, в результате чего он был отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу, где провел три недели. Позднее ему удалось признать это решение незаконным и отсудить у Минфина России 60 тысяч рублей.