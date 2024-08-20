Психотерапевт назвал главные причины лени

Психотерапевт Фомин: лени подвержены люди с заниженной самооценкой

Врожденного желания лениться не существует, рассказал врач-психотерапевт Евгений Фомин. В беседе с «Вечерней Москвой» он объяснил, что лень — сформированная модель поведения, из-за которой человек не выполняет задачи по какой-либо причине, а также назвал главные причины возникновения этого состояния.

По его словам, некоторые ленятся из-за того, что считают задачу трудной, другие используют лень как механизм ухода от проблем. Кроме того, лень может сигнализировать о наличии невротических состояний, депрессивных и тревожных расстройств. Фомин также отметил, что больше всего подвержены лени люди с повышенным чувством тревожности, заниженной самооценкой и перфекционисты.

При этом, подчеркнул Фомин, у лени есть свои преимущества — когда, как следствие, человек находится в напряжении из-за сжатых сроков, повышается уровень его эмоционального напряжения и вырабатывается адреналин и другие гормоны, возникающие в стрессовых ситуациях. «Резкий скачок этих гормонов способствует более быстрому и креативному решению задачи, потому что в стрессе человеку свойственно придумывать модели поведения, которые помогут ему выжить как биологическому виду в целом», — объяснил психотерапевт.

В итоге, продолжил Фомин, в состоянии стресса организм воспринимает происходящее как эволюционную модель выживания, а это дает человеку мотивацию выполнять поставленные задачи хорошо.

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