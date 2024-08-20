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21:04, 20 августа 2024Забота о себе

Психотерапевт назвал главные причины лени

Психотерапевт Фомин: лени подвержены люди с заниженной самооценкой

Фото: Pxhere

Врожденного желания лениться не существует, рассказал врач-психотерапевт Евгений Фомин. В беседе с «Вечерней Москвой» он объяснил, что лень — сформированная модель поведения, из-за которой человек не выполняет задачи по какой-либо причине, а также назвал главные причины возникновения этого состояния.

По его словам, некоторые ленятся из-за того, что считают задачу трудной, другие используют лень как механизм ухода от проблем. Кроме того, лень может сигнализировать о наличии невротических состояний, депрессивных и тревожных расстройств. Фомин также отметил, что больше всего подвержены лени люди с повышенным чувством тревожности, заниженной самооценкой и перфекционисты.

При этом, подчеркнул Фомин, у лени есть свои преимущества — когда, как следствие, человек находится в напряжении из-за сжатых сроков, повышается уровень его эмоционального напряжения и вырабатывается адреналин и другие гормоны, возникающие в стрессовых ситуациях. «Резкий скачок этих гормонов способствует более быстрому и креативному решению задачи, потому что в стрессе человеку свойственно придумывать модели поведения, которые помогут ему выжить как биологическому виду в целом», — объяснил психотерапевт.

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В итоге, продолжил Фомин, в состоянии стресса организм воспринимает происходящее как эволюционную модель выживания, а это дает человеку мотивацию выполнять поставленные задачи хорошо.

Ранее психотерапевт Олег Гладышев подсказал следящим за весом людям способы меньше есть. По словам Гладышева, использование квадратной синей тарелки позволит людям употреблять на 500 килокалорий в день меньше, поскольку синий цвет подавляет голод и успокаивает, а посуда квадратной формы вмещает меньшее количество еды.

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      Александра Лисица
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