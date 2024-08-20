Путин заявил о попытках раскачать ситуацию в России

Путин: продолжаются попытки раскачать ситуацию в России

Продолжаются попытки раскачать социально-политическую ситуацию в России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с матерями жертв теракта в Беслане, передает ТАСС.

Ранее президент России говорил, что страна борется с «неонацистами, творящими преступления в Курской области, Донбассе и Новороссии». Он выразил уверенность в победе над ними, также как Россия добилась своей цели в борьбе с террористами, и пообещал их покарать.

«Что касается тех противников и врагов, о которых я сказал, то они продолжают эту войну в попытке раскачать нашу страну. Это очевидно», — обозначил глава государства.