Пятерых осужденных по делу экс-министра Абызова освободили

Пятерых осужденных по делу экс-министра Михаила Абызова освободили

Пятеро фигурантов дела экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова вышли на свободу. Об этом сообщает ТАСС

Еще во время оглашения приговора Яна Балан и Оксана Роженкова были освобождены в зале суда. А у Галины Фрайденберг, Екатерины Заяц и Олега Серебренникова истек срок наказания.

В 2023 году Преображенский суд Москвы приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего министра по делам Открытого правительства. Его признали лидером организованного преступного сообщества. Также следствие сумело доказать вину Абызова в мошенничестве, легализации денег и коммерческом подкупе.