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12:24, 20 августа 2024Забота о себе

Раскрыт простой способ выявить нехватку воды в организме

Фото: Unsplash

Понять, достаточно человек пьет жидкости или нет, можно по количеству его походов в туалет, считает врач-физиолог, доцент кафедры физиологии, физических упражнений и правильного питания в Университете Стерлинга (Шотландия) Стюарт Гэллоуэй. Простой способ выявить нехватку воды в организме он раскрыл изданию BBC Science Focus.

Физиолог указал, что не считает необходимым выпивать четко два литра воды в день. По его мнению, норма жидкости в сутки зависит от диеты, уровня физической нагрузки, состояния здоровья и габаритов тела человека. «Большинство здоровых людей могут поддерживать оптимальный уровень гидратации, выпивая воду и другие жидкости всякий раз, когда чувствуют жажду», — уверен врач.

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Тем же, кто сомневается, что потребляет достаточное количество жидкости, Гэллоуэй предложил пройти простой тест, суть которого в подсчете общего количества мочеиспусканий в день. Нормой он назвал от четырех до шести походов в туалет при условии адекватного удовлетворения потребности в воде.

«Если вы с трудом справляетесь с четырьмя мочеиспусканиями в день, возможно, вам надо пить больше воды. Если вы регулярно мочитесь больше шести раз в день, возможно, вы потребляете избыточное количество жидкости», — объяснил он.

Ранее дерматовенеролог Марина Николаева рассказала о неочевидных признаках гонореи. В некоторых случаях они могут быть похожи на симптомы острого цистита, проявляющегося частым и болезненным мочеиспусканием и тянущими болями в нижней части живота.

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      Наталья Обрядина
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