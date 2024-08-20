Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 2005 военнослужащих

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 2005 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Самые большие потери противник понес в зоне контроля подразделений группировок российских войск «Юг» и «Центр» — 680 и 585 человек личного состава соответственно.

Еще 450 военнослужащих ВСУ лишились в боях с подразделениями группировки войск «Запад». В подконтрольных группировкам войск «Север», «Восток» и «Днепр» зонах противник потерял 290 солдат.

Ранее в оборонном ведомстве России заявили, что за последние сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 330 бойцов. Помимо этого, Киев лишился 27 единиц бронетехники, включая четыре танка, боевой машины пехоты, трех бронетранспортеров, 19 боевых бронемашин.