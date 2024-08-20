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14:38, 20 августа 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о поддельном приложении популярного банка в AppStore

В AppStore появилось поддельное приложение Т-Банка «Т-Банк Wishlist Tracker»

Фото: Unsplash

Россиян вновь предупредили о поддельном приложении Т-Банка в магазине AppStore. Об этом сообщает МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Фейковая программа, замаскированная под приложение популярного банка, называется «Т-Банк Wishlist Tracker». В отзывах пользователи пожаловались, что в приложении предлагается брать микрозаймы, а также назвали создателей приложения мошенниками.

«Будьте бдительны и предупредите родных и близких», — говорится в сообщении МВД.

О поддельном приложении Т-Банка в магазине приложений для устройств на базе iOS также сообщалось в июле. Представители банка напомнили, что установить приложение возможно только через чат поддержки или при помощи сотрудника компании.

До этого стало известно, что в AppStore появилось фейковое приложение Газпромбанка. Тем пользователям, кто успел его установить, порекомендовали удалить программу и сменить пароль для входа в мобильный банк.

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      Мария Большакова
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