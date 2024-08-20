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18:58, 20 августа 2024Экономика

Россиянам дали совет по сдаче ипотечного жилья в аренду

Риэлтор Панова: не все банки разрешают сдавать в аренду ипотечное жилье

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Прежде чем сдавать в аренду ипотечное жилье, его владельцам посоветовали выяснить, как на это смотрит банк, в котором оформлена ипотека. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на члена комитета Российской гильдии риелторов по ипотеке Оксану Панову.

Кредитные учреждения, по ее словам, условно делятся на две категории. Первые не накладывают на покупателя квартиры ограничений по части возможности сдачи заложенного имущества. Вторые смотрят на это более строго и просят покупателя заранее поставить их в известность о планах сдать квартиру в аренду. Получив такое заявление, банк самостоятельно решит, стоит ли заселять туда новых жителей.

Позиция банка по этому вопросу должна быть прописана в кредитном договоре, уточнила Панова. Поэтому покупателю жилья стоит внимательно ознакомиться с прописанными там условиями: например, такими, как штраф за несоблюдение пунктов кредитного договора. Финансовая организация может предпринять и более жесткие меры: в одностороннем порядке расторгнуть договор, потребовав от гражданина единоразово выплатить всю сумму за взятую ипотеку.

Ранее стало известно, что Сбербанк с 21 августа возобновит выдачу ипотеки для айтишников. Минимальная ставка по этой программе теперь будет составлять 6 процентов, а размер первоначального взноса — 20,1 процента. При этом максимальный размер кредита на жилье для IT-специалистов окажется на уровне 9 миллионов рублей. Если же гражданин захочет приобрести более дорогое жилье, стоимость, превышающая этот лимит, будет рассчитана по рыночной ставке.

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      Лилиана Набиуллина
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