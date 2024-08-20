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17:39, 20 августа 2024Экономика

Сбербанк возобновит выдачу ипотеки для айтишников

Сбербанк возобновит выдачу льготной ипотеки для IT-специалистов с 21 августа

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

С 21 августа Сбербанк возобновит выдачу IT-специалистам льготных кредитов на жилье. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

«Отмечу, что банк актуализирует ранее одобренные заявки по новым условиям действия программы, которые вступили в силу с 1 августа 2024 года», — уточнил он. Теперь минимальная ставка по программе «Ипотека для IT» составит 6 процентов, а первоначальный взнос — 20,1 процента.

Максимальный размер кредита на жилье для айтишников достигает 9 миллионов рублей. Ипотеку можно оформить и на более крупную сумму (до 18 миллионов рублей), но тогда сумма сверх лимита будет рассчитываться по рыночной ставке.

Взять кредит по этой льготной программе могут россияне, которые работают в компаниях из сферы информационных технологий. При этом возраст заемщика не должен превышать 50 лет, а работодателю нужно иметь аккредитацию Минцифры РФ.

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      Нина Ташевская
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