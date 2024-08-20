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19:18, 20 августа 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли неочевидный признак проблем с сердцем

Врач Мясников: обмороки могут быть признаком сердечной аритмии или эпилепсии

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что внезапные обмороки могут быть признаком проблем с сердцем или эпилепсии. Выпуск передачи, в котором специалист раскрыл неочевидный симптом недугов, доступен на платформе «Смотрим».

Людям, сталкивающимся с потерей сознания, доктор рекомендовал пройти электрофизиологические исследования. «Надо катетеризацию сердца смотреть, а это серьезно», — отметил специалист и посоветовал при обмороках обратиться к аритмологу.

Второй причиной внезапных обмороков, по словам медика, может быть эпилепсия. «Она может без судорог вообще протекать, просто человек отключается. Иногда обморок путают с судорогами», — заключил Мясников.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл еще один неочевидный признак проблем с сердцем. Специалист заявил, что симптомом этого может быть дневная сонливость.

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      Олег Давыдов
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