Россиянин забрался на вулкан Камчатки с детьми и оставил их на высоте 1,5 тысячи метров

Россиянин оставил малолетних детей одних на Авачинском вулкане на Камчатке

Россиянин оставил двух малолетних детей одних на Авачинском вулкане на Камчатке. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД России по Камчатскому краю.

Уточняется, что 17 августа 42-летний житель Елизовского района приехал на вулкан с детьми в возрасте четырех и шести лет. Они были полностью экипированы для похода и имели с собой рации для связи.

Когда все трое забрались на вулкан, мужчина оставил детей на высоте примерно 1,5 тысячи метров в поле своего зрения, чтобы проверить безопасность пути. Несовершеннолетние привлекли внимание группы туристов, которые тоже совершали восхождение. Они доложили о произошедшем в полицию. Теперь сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Елизовскому району проводят проверку.

Ранее пара 19-летних россиян пропала без вести во время восхождения на гору Синюха на Алтае. Они отправились в поход 17 августа, в этот же день связь с ними оборвалась.

