Россиянин забрался на вулкан Камчатки с детьми и оставил их на высоте 1,5 тысячи метров

Россиянин оставил двух малолетних детей одних на Авачинском вулкане на Камчатке. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД России по Камчатскому краю.
Уточняется, что 17 августа 42-летний житель Елизовского района приехал на вулкан с детьми в возрасте четырех и шести лет. Они были полностью экипированы для похода и имели с собой рации для связи.
Когда все трое забрались на вулкан, мужчина оставил детей на высоте примерно 1,5 тысячи метров в поле своего зрения, чтобы проверить безопасность пути. Несовершеннолетние привлекли внимание группы туристов, которые тоже совершали восхождение. Они доложили о произошедшем в полицию. Теперь сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Елизовскому району проводят проверку.
Ранее пара 19-летних россиян пропала без вести во время восхождения на гору Синюха на Алтае. Они отправились в поход 17 августа, в этот же день связь с ними оборвалась.