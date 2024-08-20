Россиянина приговорили к условному сроку за распространение обезличенных сим-карт

В Ярославской области осудили мужчину за распространение обезличенных сим-карт

В Ярославской области суд приговорил 36-летнего местного жителя к одному году лишения свободы условно за распространение обезличенных сим-карт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ по региону.

Мужчину признали виновным по статье 274.1 УК РФ («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России»).

По версии следствия, осужденный во время работы в салоне сотовой связи незаконно оформил более 100 сим-карт на паспортные данные клиентов без их согласия. Потом он стал продавать эти сим-карты в одном из криминальных сервисов.

Ранее Ростовский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего инженера предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Валерия Шабурова, взломавшего компьютер по месту своей работы.